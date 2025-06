Lors d’une inter­view accordée au média serbe Sportklub, au cours de laquelle il a notam­ment donné son avis sur la popu­la­rité de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, Gilles Simon a partagé une réflexion inté­res­sante sur la notion de « talent ».

« Dans ma géné­ra­tion, on disait que Roger était bien plus talen­tueux que Rafa, qui ne se fie qu’à sa forme physique… À cela, je répon­drais : Rafa gagnait à 16 ans. S’il gagne à 16 ans, c’est qu’il apprend plus vite que les autres. Si vous donnez un club de golf à Rafa, il joue très bien, il est aussi doué au foot­ball – parce que c’est un génie… Cependant, Roger est plus créatif, son jeu est plus esthé­tique, et les gens asso­cient cela unique­ment au talent, et passent à côté de l’autre chose. »