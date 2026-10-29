Moïse Kouamé avait fait trembler la planète tennis avec ses déclarations ambitieuses concernant le record de titres en Grand Chelem, après sa victoire au premier tour du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes.
Si de nombreux détracteurs n’avaient pas tardé à lui tomber dessus, ce n’est visiblement pas le cas de Gilles Simon, récemment nommé directeur de la haute performance à la FFT.
En effet, dans un dossier consacré au tennis français, qui fait la une du quotidien L’Équipe ce jeudi, l’ancien numéro 6 mondial a tenu à saluer l’ambition de la jeune pépite tricolore, estimant qu’elle méritait davantage d’être encouragée que critiquée.
« Il a énormément d’ambition et c’est une bonne chose, parce qu’il faut rêver. On a souvent été trop sages dans ce domaine parce que je ne connais pas beaucoup d’enfants qui, à 10–11 ans, voulaient juste être dans les 100. Moïse a une progression assez constante malgré beaucoup de changements d’entraîneurs et de structures. C’est quand même révélateur. Il peut vraiment devenir un des meilleurs mondiaux. Mais il est encore en formation, avec des choses à améliorer, des coups à travailler. Il faut donc un peu de patience. On a l’impression que ça ne va jamais assez vite, mais il va déjà plus vite que les autres et ses temps de passage sont très intéressants », a déclaré Gilles Simon.
Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 11:11