Moïse Kouamé avait fait trem­bler la planète tennis avec ses décla­ra­tions ambi­tieuses concer­nant le record de titres en Grand Chelem, après sa victoire au premier tour du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes.

Si de nombreux détrac­teurs n’avaient pas tardé à lui tomber dessus, ce n’est visi­ble­ment pas le cas de Gilles Simon, récem­ment nommé direc­teur de la haute perfor­mance à la FFT.

En effet, dans un dossier consacré au tennis fran­çais, qui fait la une du quoti­dien L’Équipe ce jeudi, l’an­cien numéro 6 mondial a tenu à saluer l’am­bi­tion de la jeune pépite trico­lore, esti­mant qu’elle méri­tait davan­tage d’être encou­ragée que critiquée.

« Il a énor­mé­ment d’am­bi­tion et c’est une bonne chose, parce qu’il faut rêver. On a souvent été trop sages dans ce domaine parce que je ne connais pas beau­coup d’en­fants qui, à 10–11 ans, voulaient juste être dans les 100. Moïse a une progres­sion assez constante malgré beau­coup de chan­ge­ments d’en­traî­neurs et de struc­tures. C’est quand même révé­la­teur. Il peut vrai­ment devenir un des meilleurs mondiaux. Mais il est encore en forma­tion, avec des choses à améliorer, des coups à travailler. Il faut donc un peu de patience. On a l’im­pres­sion que ça ne va jamais assez vite, mais il va déjà plus vite que les autres et ses temps de passage sont très inté­res­sants », a déclaré Gilles Simon.