Au cours d’une série de questions‐réponses orga­nisée sur son compte Twitter, Gilles Simon a abordé de nombreux sujets liés à sa carrière ou encore à celle de Novak Djokovic.

Et après avoir expliqué qu’il sera très compliqué pour le Serbe de remporter un 25e Grand Chelem, l’an­cien joueur fran­çais a désigné le meilleur joueur entre lui et ses compa­triotes, Jo‐Wilfried Tsonga, Gaël Monfils et Richard Gasquet.

« Jo (Tsonga). Il est le seul à avoir battu tous les meilleurs même en Grand Chelem », a répondu sans l’ombre d’un doute l’an­cien 6e mondial.