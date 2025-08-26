Au cours d’une série de questions‐réponses organisée sur son compte Twitter, Gilles Simon a abordé de nombreux sujets liés à sa carrière ou encore à celle de Novak Djokovic.
Et après avoir expliqué qu’il sera très compliqué pour le Serbe de remporter un 25e Grand Chelem, l’ancien joueur français a désigné le meilleur joueur entre lui et ses compatriotes, Jo‐Wilfried Tsonga, Gaël Monfils et Richard Gasquet.
« Jo (Tsonga). Il est le seul à avoir battu tous les meilleurs même en Grand Chelem », a répondu sans l’ombre d’un doute l’ancien 6e mondial.
Publié le mardi 26 août 2025 à 15:45