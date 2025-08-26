AccueilATPGilles Simon désigne le meilleur joueur entre lui, Tsonga, Monfils et Gasquet...
ATPFrance

Gilles Simon désigne le meilleur joueur entre lui, Tsonga, Monfils et Gasquet : « Il est le seul à avoir battu tous les meilleurs, même en Grand Chelem »

Thomas S
Par Thomas S

-

41

Au cours d’une série de questions‐réponses orga­nisée sur son compte Twitter, Gilles Simon a abordé de nombreux sujets liés à sa carrière ou encore à celle de Novak Djokovic. 

Et après avoir expliqué qu’il sera très compliqué pour le Serbe de remporter un 25e Grand Chelem, l’an­cien joueur fran­çais a désigné le meilleur joueur entre lui et ses compa­triotes, Jo‐Wilfried Tsonga, Gaël Monfils et Richard Gasquet. 

« Jo (Tsonga). Il est le seul à avoir battu tous les meilleurs même en Grand Chelem », a répondu sans l’ombre d’un doute l’an­cien 6e mondial. 

Publié le mardi 26 août 2025 à 15:45

Article précédent
Djokovic, à propos de ses imita­tions de Nadal ou Sharapova : « J’ai reçu des regards noirs dans les vestiaires. C’est pour ça que j’ai arrêté »
Article suivant
Jack Draper change de tenue et de look : « J’ai grandi en regar­dant Rafael Nadal. Il y a quelques années, j’avais l’air affreux mais main­te­nant ça se met en place »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.