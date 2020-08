Dans moins d’une semaine démarre la tournée américaine, avec le tournoi de Cincinnati et l’US Open juste après, notamment. Les joueurs commencent à s’envoler pour les États-Unis. Les équipes de Novak Djokovic et d’Andy Murray ont affiché leurs départs sur les réseaux sociaux. Gilles Simon se prépare également à son départ, et voyagera bien évidemment avec ses jeux vidéos.

Prêt pour la tournée US pic.twitter.com/kTPo1ow121 — Gilles SIMON (@GillesSimon84) August 16, 2020