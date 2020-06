C’est l’anniversaire de Rafael Nadal ce mercredi. Le joueur espagnol a donc 34 ans, et sa légende n’était pas encore écrite totalement quand on décidé d’éditer un livre sur son enfance : Le Monde de Rafael Nadal.

Pour promouvoir cet ouvrage et parler de ce champion, on était donc allé à la rencontre de plusieurs joueurs chevronnés du circuit. Le casting tricolore s’était tout de suite centré sur Gilles Simon. Cette démarche a eu lieu en mars 2009.

A cette époque, Gilles Simon est l’un des premiers à tenir un discours aussi clair sur le Rafael Nadal.

« L’éducation ça joue beaucoup parce que c’est un joueur qui est très respectueux de tous ses adversaires. Et même si, quand il est arrivé sur le circuit, il avait des attitudes que même moi je n’aimais pas spécialement (quand il s’encourageait à chaque point), il a vraiment changé, il est beaucoup plus tempéré. Franchement, au niveau de l’attitude, c’est de loin, le N°1. Personnellement, je pense que son facteur de réussite – et il en joue encore aujourd’hui – c’est que ça a été quelqu’un qui a toujours été très sous-estimé par rapport au niveau qu’il a eu. J’ai trouvé ça affreux la façon dont il a été catalogué comme un bourrin de terre battue qui ne sait que courir. »