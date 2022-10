Le quoti­dien l’Equipe a décidé de passer en revue la carrière de Gilles Simon en centrant sa carrière sur tous les temps forts qui ont animé sa vie de cham­pion. Comme à son habi­tude, Gillou décrit avec préci­sion les instants qui ont marqué sa vie de joueur profes­sionnel qui peut s’ar­rêter ce lundi face à Andy Murray.

On a donc sélec­tionné un petit passage de cet entre­tien très riche, celui où il dit qu’il commence à s’in­té­resser à la tactique : « Quand j’ai joué « Richie » (Gasquet) chez les jeunes, à Bressuire (dans les Deux‐Sèvres), je ne lui ai fait que des ronds. On a joué trois heures et demie, il s’en souvient encore ! (Rire.) Après, chez les adultes, je jouais natu­rel­le­ment là où ils rataient. J’ai une recherche du point faible chez l’ad­ver­saire qui est colos­sale. Comme j’ai grandi très tard, j’ai gardé cette logique très long­temps. Mon premier service gagnant, j’avais 18 ans… Mon point de construc­tion, c’était de ne pas faire de faute. Mais si j’avais eu le gabarit de Jo (Tsonga), je n’au­rais sans doute pas raisonné comme ça »