Deuxième extrait de l’entretien de Gilles Simon accordé ce jeudi à l’Equipe. Le Tricolore s’attaque ouvertement à l’ATP qui selon lui ne pense finalement qu’à ses intérêts et notamment à l’organisation du Masters de Londres qui lui permet de financer son fonctionnement.

A l’origine créée par les joueurs, il semble bien que l’ATP a perdu son âme selon Gillou : » L’ATP aurait pu être juge de paix dans cette histoire de points puisqu’elle a le pouvoir de les donner. Alors que les conditions n’étaient pas réunies pour les distribuer à tout le monde, l’ATP, a clairement dit : « On va en donner à certains, et les autres démerdez-vous ». On ne sait pas s’il va y avoir des quarantaines, qui va pouvoir jouer en Europe, mais ça ne les a pas préoccupés. Car l’objectif numéro 1 de l’ATP, c’est que le Masters ait lieu enfin d’année, qui représente huit joueurs, mais surtout leur permet de se verser les salaires qui dit, dit en passant, n’ont pas baissé. Pas comme certains prize money…L’ATP ne négocie pas pour nous, mais pour son propre Masters. L’ATP a des priorités qui ne sont pas celles des joueurs »