L’interview de Gilles Simon à 20 minutes méritait un deuxième extrait, celui là, concerne le fonds de soutien qui va être mis en place et l’écart vertigineux qui existe entre les meilleurs joueurs et les autres : « La réalité c’est surtout qu’il n’y a pas assez de joueurs de tennis professionnels qui gagnent leur vie. Le tennis génère des milliards d’euros, mais le problème c’est la courbe entre ce que gagne le premier, le centième, et le millième. En foot, un remplaçant de L2 gagne bien sa vie, en tennis le n°1 prend tout par rapport au numéro 100 qui est pourtant un monstre dans une discipline aussi concurrentielle ! Qu’un vainqueur de Grand Chelem gagne 3 millions ou 4 millions, on s’en fout, il va gagner dix fois plus derrière avec les sponsors. Le 150e mondial qui débarque tout seul à Roland pour jouer un Federer qui a 50 personnes dans son staff, forcément il a aucune chance »