Nos confrères de l’Equipe ont eu la riche idée de demander à Gilles Simon d’ana­lyser le jeu et le style de Daniil Medvedev. « Gillou » toujours aussi précis dans ses analyses éclaire donc notre lanterne sur beau­coup de sujets. C’est instructif et puis­sant. Cela permet forcé­ment de comprendre pour­quoi ce lundi, Daniil sera numéro 1 mondial.

« C’est un joueur inté­res­sant et j’ai rapi­de­ment eu de l’af­fec­tion pour lui et pour son style de jeu. Il est extrê­me­ment intel­li­gent et il comprend tout. En fait, c’est un joueur d’échecs : il comprend à l’avance ce qui va se passer. Dans son entou­rage, personne ne va le faire chier sur la tactique. C’est lui qui gère ça, il voit tout mieux que quiconque. Ce n’est pas là où tu vas le faire progresser » explique le Tricolore avant de rajouter.

« Les gens ont mis du temps à comprendre son style de jeu parce qu’ils n’en ont pas l’ha­bi­tude. Pour les joueurs, c’est diffé­rent. Quand tu l’as affronté une fois, tu as compris ! C’est un putain de génie ! J’aime aussi son jeu parce que, quand il accé­lère, ce n’est pas brutal, ce n’est pas violent. C’est unique­ment une affaire de timing, pas de force brute. Il n’est pas dans la logique de 90 % des mecs, lui caresse la balle. C’est un joueur authen­tique. C’est un chemin unique, qui est le sien. C’est ce que je respecte par‐dessus tout »