Dans une remar­quable inter­view donnée à nos confrères de l’Equipe, Gilles Simon répond à des problé­ma­tiques majeures du circuit. Comme d’ha­bi­tude, Gillou a un discours qui tranche et qui a l’avan­tage d’être sincère.

« C’est très diffi­cile. La crise est très révé­la­trice du système dans lequel on est, où on demande tous les efforts aux joueurs, en fait. Ce sont eux qui ont les réduc­tions de prize money, qui ont des condi­tions de jeu plus diffi­ciles qu’a­vant. Avec la pres­sion du clas­se­ment, aussi. Si tu n’es pas content avec les condi­tions et que tu ne joues pas, tu recules au clas­se­ment. On sent qu’on est obligés de jouer, et à perte dans pas mal de tour­nois. Les bulles en indoor, ce n’est pas facile. À Montpellier, ça m’a un peu déprimé de voir les femmes de joueurs essayer de balader les bébés juste devant la porte de l’hôtel, alors qu’il y avait un couvre‐feu à 18 heures pour la popu­la­tion. Pourquoi pas pour nous non plus ? C’est diffi­cile d’avoir une reven­di­ca­tion claire, mais c’est un ensemble. »