Au cours de cette fin de semaine, nous allons quotidiennement vous sélectionner un passage très court du livre très dense de Gilles Simon, Ce sport qui rend fou qui est disponible dès aujourd’hui dans toutes les librairies. Pour appuyer sa théorie autour d’une formation calqué sur l’image de Roger Federer, Gilles Simon introduit donc son analyse avec un commentaire très clair autour de la star suisse. C’est à la page 25 et il n’est pas certain que les fans vont apprécier : « En France, Federer est devenu un idéal tennistique. Un modèle commun vers lequel tous les joueurs doivent tendre. Il prend le jeu à son compte, ne montre aucun signe extérieur de nervosité, ne parle quasiment jamais, bref, il est le joueur parfait dans l’imaginaire collectif. On peut résumer la chose simplement à travers une phrase que j’ai souvent entendue : « Ceux qui n’aiment pas Federer n’aiment pas le tennis. » Il se trouve que je ne suis pas d’accord avec cette idée. Moi je dirais plutôt :« Ceux qui n’aiment QUE Federer n’aiment pas le tennis »