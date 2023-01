De passage chez nos confrères de Tennis Legend en marge du tournoi CNGT de Hazebrouck, dans le nord de la France, Gilles Simon, néo‐retraité et inter­rogé sur sa dernière année sur le circuit avec ses magni­fiques parcours à Roland‐Garros et Bercy, a dévoilé d’ex­cel­lentes anec­dotes concer­nant les réac­tions des autres joueurs lors­qu’il est revenu sur le circuit secondaire.

« Quand j’ai fait Roland et que je suis reparti en Challenger juste derrière, les mecs me regar­daient en me disant : ‘Tu peux nous expli­quer comment t’as fait ça à Roland parce que nous on t’a vu jouer’. Pour eux, je suis nul ! En fait ils m’ont vu perdre au premier tour toute l’année et prendre 3 et 2 contre le premier joueur qui se présente. Et là d’un coup ils m’ont vu à Roland et ils m’ont dit : ‘Ah mais en fait tu sais jouer.’ Ben ouais de temps en temps, une fois tous les six mois. »