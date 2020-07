Nos collègues du journal l’Equipe ont rencontré Gilles Simons dans le cadre de la 1ère étape du Challenge Elite de la FFT organisé à Nice.

L’entretien publié ce matin dans le quotidien confirme ce que Gilles Simon avait déjà dit lors du Twitch avec Gaël Monfils même si certaines analyses sont plus soutenues puisque la situation évolue chaque jour.

Tout au long de cette interview, Gilles Simon défend l’homme et le travail du numéro 1 mondial, Novak Djokovic : « Tu le vois dans le public, sur le terrain, sur des finales de l’Open d’Australie. Tu sens que ça embêterait tout le monde qu’il batte les records de Roger Federer. Il fait chier à être aussi fort. Le défoulement sur Novak est une énorme erreur ».

Plus loin dans l’entretien, Gillou soutient le Serbe dans son rôle de président du conseil : « Je le vois comme n’importe quel être humain avec ses qualités et ses défauts. Comme Roger. Comme Rafa. Mais il se trouve qu’on ne parle que, pour Federer on ne parle que de ses qualités. Et que des défauts de Novak. C’est le jeu médiatique qui veut ça. Je me dis que Novak essaie de s’attaquer à des dossiers compliqués dans l’intérêt des joueurs en général. Et j’étais embêté par cette erreur de l’Adria Tour car, en faisant une énorme erreur, tout ce travail tombe à l’eau »