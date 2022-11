Désormais retraité après avoir joli­ment mis un terme à sa carrière lors du Masters 1000 de Paris‐Bercy, Gilles Simon le « prof » continue de faire profiter de sa science tactique et de sa capa­cité d’ana­lyse. Invité du podcast Court N°1 sur RMC, le Niçois a partagé une inter­ro­ga­tion au sujet de Novak Djokovic.

« Ce que je ne comprends pas quand je regarde Djokovic, c’est qu’il n’y ait pas un joueur, quand il fait son smash croisé à deux à l’heure en slice, parce qu’il fait toujours celui‐là, qui le couvre ! Cela fait 20 ans qu’on le voit faire à la télé et qu’il n’a jamais fait autre chose. J’ai vu son match contre Tsitsipas à Bercy où à la fin je me dis que ça se joue à un ou deux points. Si tu récu­pères un point de cette manière… (L’issue peut être diffé­rente). Et je me dis qu’on l’a quand même vu jouer Novak ! Quand il fait un smash, c’est auto­ma­tique. Si tu bloques les zones préfé­rées d’un joueur, à un moment il va forcer. Si tu l’obliges à jouer dans une zone qu’il aime moins, il va commencer à en rater une, et quand il revient dans sa zone, tu le contres. Je suis toujours surpris qu’on puisse fina­le­ment se tromper tacti­que­ment contre ces joueurs qu’on a vu jouer un milliard de fois. »