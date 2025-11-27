« La période où on a travaillé avec Gilles Simon a suscité chez Daniil ce que j’appelais des grésille­ments, des pertur­ba­tions, et il a ensuite fallu réta­blir les choses », affir­mait l’ex‐entraîneur de Daniil Medvedev, Gilles Cervara, lors d’une inter­view accordée à Tennis Majors. Interrogé par Eurosport, Gilles Simon a réagi à cette décla­ra­tion de son compa­triote et ex‐collègue.

« Il faut savoir que Daniil m’a contacté sans en parler à Gilles. Daniil avait donc dû iden­ti­fier qu’il manquait quelque chose, ou qu’il voulait ajouter des choses. Pour Gilles, c’était une situa­tion qui n’était pas simple. C’est son entrai­neur de toujours, rien que la démarche d’aller cher­cher quelque chose, ce n’était pas évident à entendre. J’ai essayé de rassurer Gilles là‐dessus, je n’avais pas le temps et je ne voulais pas faire 45 semaines par an auprès d’un joueur, donc en aucun cas sa place n’était menacée. Mais je n’ai pas mal pris ses propos, et à la fin, on était de plus en plus aligné avec Gilles sur ce qu’il fallait faire. »