« La période où on a travaillé avec Gilles Simon a suscité chez Daniil ce que j’appelais des grésillements, des perturbations, et il a ensuite fallu rétablir les choses », affirmait l’ex‐entraîneur de Daniil Medvedev, Gilles Cervara, lors d’une interview accordée à Tennis Majors. Interrogé par Eurosport, Gilles Simon a réagi à cette déclaration de son compatriote et ex‐collègue.
« Il faut savoir que Daniil m’a contacté sans en parler à Gilles. Daniil avait donc dû identifier qu’il manquait quelque chose, ou qu’il voulait ajouter des choses. Pour Gilles, c’était une situation qui n’était pas simple. C’est son entraineur de toujours, rien que la démarche d’aller chercher quelque chose, ce n’était pas évident à entendre. J’ai essayé de rassurer Gilles là‐dessus, je n’avais pas le temps et je ne voulais pas faire 45 semaines par an auprès d’un joueur, donc en aucun cas sa place n’était menacée. Mais je n’ai pas mal pris ses propos, et à la fin, on était de plus en plus aligné avec Gilles sur ce qu’il fallait faire. »
Publié le jeudi 27 novembre 2025 à 13:14