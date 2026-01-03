Alors que Patrick Mouratoglou a exprimé son désaccord avec Jo‐Wilfried Tsonga, qui affirmait que les adversaires de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner étaient moins forts que ceux à l’époque de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, Gilles Simon est monté au créneau pour son ami.
Jo aurait probablement un H2H positif avec tous les joueurs cités. Car effectivement ils sont tous très forts aucun problème là dessus mais Jo c’était vraiment très très fort hein https://t.co/fdmdd2Lwlb— Gilles SIMON (@GillesSimon84) January 2, 2026
Publié le samedi 3 janvier 2026 à 09:28