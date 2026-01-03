AccueilATPGilles Simon répond à Mouratoglou et défend Tsonga : "Jo aurait probablement...
Gilles Simon répond à Mouratoglou et défend Tsonga : « Jo aurait proba­ble­ment un bilan positif avec tous les joueurs cités »

Alors que Patrick Mouratoglou a exprimé son désac­cord avec Jo‐Wilfried Tsonga, qui affir­mait que les adver­saires de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner étaient moins forts que ceux à l’époque de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, Gilles Simon est monté au créneau pour son ami. 

« Jo aurait proba­ble­ment un H2H (bilan) positif avec tous les joueurs cités. Car effec­ti­ve­ment ils sont tous très forts aucun problème là dessus mais Jo c’était vrai­ment très très fort hein. »

Publié le samedi 3 janvier 2026 à 09:28

