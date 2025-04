La grande marotte de Gillou c’est de répéter que les médias ne comprennent pas le tennis, qu’ils ne savent pas décrypter un sport qui est complexe et stratégique.

Gilles Simon et Gaël Monfils parlent de tennis. 🍿🇫🇷



🗣️ « Les médias sont là pour raconter des histoires, mais on ne parle pas de tennis. On parle d'autres choses, d'énergie, d'état d'esprit…Mais souvent, quand ça ne marche pas, la raison est simple­ment tennis­tique ! »

« J’aimerai que l’on aille inter­roger Magnus Norman pour savoir comment il a pu faire évoluer le jeu de Soderling, Wawrinka, mais au lieu de cela on te parle toujours d’énergie, d’état d’es­prit. Madison Key a gagné l’Open d’Australie, on est super heureux pour elle mais on ne saura jamais pour­quoi. Celui la plus qu’un autre ; ah oui, la fameuse théorie des planètes qui étaient alignées. Quand ils (NDLR : les jour­na­listes) te voient frapper ton coup droit, ils se disent mais s’il le fait à chaque fois il va gagner un Grand Chelem, le problème c’est qu’ils ne savent pas pour­quoi à ce moment là tu as réussi à le faire… »