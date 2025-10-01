Alors que Gaël Monfils a annoncé ce mercredi que la saison 2026 sera la dernière de son immense carrière, nos confrères de L’Équipe ont inter­rogé son pote, Gilles Simon, qui le connaît mieux que quiconque.

« Je sais juste que c’est un moment diffi­cile pour tout le monde. Parce que dans ta tête, tu es joueur de tennis depuis tout petit, depuis aussi loin que tu t’en rappelles. Il y a un moment où tu es offi­ciel­le­ment profes­sionnel parce que tu as ton premier point ATP, mais dans ta tête, tu as toujours voulu être joueur de tennis, donc en fait, depuis que t’as six ans, tu l’es. Et à un moment, ça s’ar­rête, parce que tu vieillis et que tu ne peux plus. C’est un passage très personnel, que certains vivent plus ou moins bien en fonc­tion des raisons pour lesquelles ils arrêtent. Pour Gaël, on est dans une logique assez proche de celles de Jo, de Richard ou de la mienne. On s’ar­rête parce que le corps fait qu’on est moins perfor­mant. Gaël a joué aussi long­temps qu’il a pu et là, voilà, il se met une date de fin. Il se dit qu’il lui reste une année entière, je pense qu’il a envie de profiter avec les gens. »

