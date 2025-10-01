AccueilATPGilles Simon sur la grande annonce de Monfils, bientôt retraité : "Pour...
ATPFrance

Gilles Simon sur la grande annonce de Monfils, bientôt retraité : « Pour Gaël, on est dans une logique assez proche de celles de Tsonga, de Gasquet ou de la mienne »

Thomas S
Par Thomas S

-

174

Alors que Gaël Monfils a annoncé ce mercredi que la saison 2026 sera la dernière de son immense carrière, nos confrères de L’Équipe ont inter­rogé son pote, Gilles Simon, qui le connaît mieux que quiconque. 

« Je sais juste que c’est un moment diffi­cile pour tout le monde. Parce que dans ta tête, tu es joueur de tennis depuis tout petit, depuis aussi loin que tu t’en rappelles. Il y a un moment où tu es offi­ciel­le­ment profes­sionnel parce que tu as ton premier point ATP, mais dans ta tête, tu as toujours voulu être joueur de tennis, donc en fait, depuis que t’as six ans, tu l’es. Et à un moment, ça s’ar­rête, parce que tu vieillis et que tu ne peux plus. C’est un passage très personnel, que certains vivent plus ou moins bien en fonc­tion des raisons pour lesquelles ils arrêtent. Pour Gaël, on est dans une logique assez proche de celles de Jo, de Richard ou de la mienne. On s’ar­rête parce que le corps fait qu’on est moins perfor­mant. Gaël a joué aussi long­temps qu’il a pu et là, voilà, il se met une date de fin. Il se dit qu’il lui reste une année entière, je pense qu’il a envie de profiter avec les gens. »

Publié le mercredi 1 octobre 2025 à 13:13

Article précédent
Fernando Meligeni (ex‐25e) : « Quand nous jouions, à l’époque de Sampras et Agassi, les joueurs du top 10 étaient bien plus diffi­ciles à battre. Aujourd’hui, l’écart entre les deux premiers et les autres est énorme »
Article suivant
Learner Tien, surclassé par Jannik Sinner en finale : « Je n’ar­ri­vais pas à lire son service. La pres­sion qu’il exerce sur vous point après point est vrai­ment diffi­cile à gérer »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.