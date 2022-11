Invité du podcast Court N°1 sur RMC, le néo‐retraité Gilles Simon, juste­ment surnommé « le profes­seur », a partagé une réflexion sur Novak Djokovic avant de parler de ses oppo­si­tions contre le Big 3. Il évoque notam­ment sa tactique fina­le­ment assez simpliste adoptée face à Roger Federer, qu’il a réussi à battre deux fois en neuf matchs.

« Pour moi, tacti­que­ment, c’était plus simple de jouer contre ces joueurs car ils sont telle­ment forts qu’il y a très peu d’es­paces, très peu de choses qu’ils font moins bien que d’autres. Donc fina­le­ment, il n’y a rien de génial tacti­que­ment à se dire que quand j’af­fronte Roger, je vais essayer de le bloquer sur son revers parce que de toute façon il ne met que des aces, en coup droit il te laisse à deux mètres et au filet il est à l’aise. S’il y a un endroit où tu peux jouer et respirer un petit peu, c’est côté revers. Pour cette raison, ce n’est pas une tactique incroyable. Là où ça a toujours été plus dur à l’in­verse pour moi, c’est face à des joueurs où j’ai plus d’op­tions, de choix, avant de prendre une déci­sion. Je me posais plein de ques­tions : ‘Est‐ce que je vais jouer en atta­quant parce que quand j’at­taque là il a du mal à défendre, mais d’un autre côté, quand je laisse jouer ici il en donne aussi…’ Tu es toujours un peu entre deux eaux et c’est moins clair », a expliqué le Niçois.