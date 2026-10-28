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Gilles Simon, sur la retraite anti­cipée de Gaël Monfils suite à sa sépa­ra­tion avec Svitolina : « J’aurais aimé qu’il ait la force d’y aller mais c’était vrai­ment très compliqué pour lui et de toute façon, on ne juge pas »

Par
Thomas S
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Déçu mais respec­tueux. C’est globa­le­ment le ressenti de chaque fan de tennis depuis l’an­nonce de la retraite anti­cipée de Gaël Monfils, inca­pable de jouer les deux derniers tour­nois de sa carrière, à Lyon et Paris, suite à sa sépa­ra­tion avec sa femme, Elina Svitolina. 

Interrogé à ce sujet par nos confrères de RMC Sports, son ami Gilles Simon a tenu à lui apporter tout son soutien. 

« Moi je voulais qu’il joue donc je n’ai pas réussi mon objectif. J’aurais aimé qu’il ait la force d’y aller mais c’était vrai­ment très compliqué pour lui et de toute façon, on ne juge pas. On était juste très déçus de la situa­tion, déjà en tant que copains, mais aussi juste en tant que fan de tennis, je pense que tout le monde avait envie de le voir une dernière fois. Ce n’est pas ce qu’on espé­rait mais malheu­reu­se­ment, ce n’était pas possible. Mais si c’est possible dans ce format‐là (l’hom­mage du 3 novembre au Rolex Paris Masters), ça nous va aussi. »

Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 08:37

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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