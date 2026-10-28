Déçu mais respec­tueux. C’est globa­le­ment le ressenti de chaque fan de tennis depuis l’an­nonce de la retraite anti­cipée de Gaël Monfils, inca­pable de jouer les deux derniers tour­nois de sa carrière, à Lyon et Paris, suite à sa sépa­ra­tion avec sa femme, Elina Svitolina.

Interrogé à ce sujet par nos confrères de RMC Sports, son ami Gilles Simon a tenu à lui apporter tout son soutien.

« Moi je voulais qu’il joue donc je n’ai pas réussi mon objectif. J’aurais aimé qu’il ait la force d’y aller mais c’était vrai­ment très compliqué pour lui et de toute façon, on ne juge pas. On était juste très déçus de la situa­tion, déjà en tant que copains, mais aussi juste en tant que fan de tennis, je pense que tout le monde avait envie de le voir une dernière fois. Ce n’est pas ce qu’on espé­rait mais malheu­reu­se­ment, ce n’était pas possible. Mais si c’est possible dans ce format‐là (l’hom­mage du 3 novembre au Rolex Paris Masters), ça nous va aussi. »