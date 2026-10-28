Déçu mais respectueux. C’est globalement le ressenti de chaque fan de tennis depuis l’annonce de la retraite anticipée de Gaël Monfils, incapable de jouer les deux derniers tournois de sa carrière, à Lyon et Paris, suite à sa séparation avec sa femme, Elina Svitolina.
Interrogé à ce sujet par nos confrères de RMC Sports, son ami Gilles Simon a tenu à lui apporter tout son soutien.
« Moi je voulais qu’il joue donc je n’ai pas réussi mon objectif. J’aurais aimé qu’il ait la force d’y aller mais c’était vraiment très compliqué pour lui et de toute façon, on ne juge pas. On était juste très déçus de la situation, déjà en tant que copains, mais aussi juste en tant que fan de tennis, je pense que tout le monde avait envie de le voir une dernière fois. Ce n’est pas ce qu’on espérait mais malheureusement, ce n’était pas possible. Mais si c’est possible dans ce format‐là (l’hommage du 3 novembre au Rolex Paris Masters), ça nous va aussi. »
Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 08:37