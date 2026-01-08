Alors qu’un « twittos » a critiqué la réponse cinglante de Jo‐Wilfried Tsonga à Patrick Mouratoglou, en interpellant Gilles Simon, ce dernier a pris le temps de lui répondre sur le réseau social X.
Euh…. j’ai jamais écrit ça dans mon livre et je vois pas bien ce que ça vient faire ici 😅— Gilles SIMON (@GillesSimon84) January 7, 2026
Commentaire d’un certain Kilian : « Je suis désolé mais dire ‘j’ai été joueur de haut niveau et pas toi (et donc il englobe quasi tout le monde) donc ton avis n’est pas légitime pour m’expliquer à moi, Jo Wilfried Tsonga, le tennis’, c’est très condescendant. J’avais ressenti la même chose en lisant le livre de Gilles Simon. »
La réponse de Gilles Simon : « Euh…. j’ai jamais écrit ça dans mon livre et je vois pas bien ce que ça vient faire ici. »
Publié le jeudi 8 janvier 2026 à 16:08