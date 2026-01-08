AccueilATPGilles Simon sur l'embrouille entre Tsonga et Mouratoglou : "Euh... Je n'ai...
Gilles Simon sur l’embrouille entre Tsonga et Mouratoglou : « Euh… Je n’ai jamais écrit ça dans mon livre et je ne vois pas bien ce que ça vient faire ici »

Alors qu’un « twittos » a critiqué la réponse cinglante de Jo‐Wilfried Tsonga à Patrick Mouratoglou, en inter­pel­lant Gilles Simon, ce dernier a pris le temps de lui répondre sur le réseau social X. 

Commentaire d’un certain Kilian : « Je suis désolé mais dire ‘j’ai été joueur de haut niveau et pas toi (et donc il englobe quasi tout le monde) donc ton avis n’est pas légi­time pour m’expliquer à moi, Jo Wilfried Tsonga, le tennis’, c’est très condes­cen­dant. J’avais ressenti la même chose en lisant le livre de Gilles Simon. »

La réponse de Gilles Simon : « Euh…. j’ai jamais écrit ça dans mon livre et je vois pas bien ce que ça vient faire ici. »

Publié le jeudi 8 janvier 2026 à 16:08

