Invité de l’émis­sion Italy Tennis Players diffusée sur Youtube, l’an­cien 115e joueur mondial en simple, 65e en double et désor­mais direc­teur de sa propre académie, a été inter­rogé sur le niveau de jeu de Novak Djokovic suite à son 10e sacre décroche à l’Open d’Australie. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le coach trans­alpin est très impres­sionné par le numéro 1 mondial.

« En ce moment, Djokovic est une machine de guerre et nous l’avons vu à la fin de l’année à Paris Bercy, même s’il a perdu cette finale contre Rune. Il a commencé l’année en beauté, en gaga­nant haut la main l’Open d’Australie. Le seul problème pour les autres joueurs est que si Djokovic va bien, il est injouable. Il a gagné la finale avec une bles­sure d’une certaine ampleur. Nos joueurs italiens sont faci­le­ment parmi les favoris pour remporter des Grands Chelems, le problème est que sur le chemin nous devons croiser Nole. La constance de Djokovic est toujours au top, les écarts de perfor­mance sont très rares, on compte peut‐être 2 ou 3 matchs dans l’année où il joue vrai­ment mal, alors que le joueur moyen qui joue mal le fait plus souvent. Djokovic, par contre, est un joueur qui, même s’il n’est pas à 100 %, est capable d’ex­primer un niveau de jeu moyen car il est très solide et défen­si­ve­ment il est impres­sion­nant, il ne laisse aucun espace à ses adver­saires. Pour battre Djokovic, il faut une conco­mi­tance de choses : il ne doit pas être à 100 % et les adver­saires doivent jouer le match de leur vie. Il est complet, il sait tout faire. »