Le compte Jeu, Set et Maths est toujours une mine d’or pour récolter des statis­tiques inté­res­santes. Celle concer­nant les meilleurs progres­sions chez les messieurs est assez révé­la­trice de certains parcours.

On est donc pas surpris d’y voir appa­raitre dans le top 5 un certain Giovanni Mpetshi Perricard mais aussi Lucas Pouille, dont le come back est plus que remar­quable quand on sait que le Nordiste n’était pas loin de ranger sa raquette dans un placard.

📊 Les meilleures progres­sions au clas­se­ment en 2024 parmi les joueurs ayant fini dans le Top 100 :

🇬🇧 Jacob Fearnley – N°98 (+532)

🇫🇷 Lucas Pouille – N°99 (+234)

🇫🇷 Giovanni Mpetshi Perricard – N°31 (+177)

🇨🇳 Juncheng Shang – N°50 (+134)

🇨🇿 Jakub Mensik – N°48 (+108)



✍️… pic.twitter.com/mDW2yX9YDA — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) December 4, 2024

Ainsi, Lucas a gagné pas moins de 234 places au clas­se­ment mondial en 2024 quand Giovanni en a grap­pillé 177. Impressionnant.