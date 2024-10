C’est la révé­la­tion trico­lore mais aussi mondiale de l’année, Giovanni et son service d’un autre monde est entrain de réaliser une saison complè­te­ment folle.

31ème ce matin, il sera donc à Bercy pour affronter Tiafoe et ira par la suite logi­que­ment au Moselle Open.

Vainqueur d’un ATP250, huitième de fina­liste à Wimbledon, lauréat du tournoi de Bâle, un ATP500, son palmarès est allé­chant et il est main­te­nant logique que les fans soient plus souvent derrière lui et que l’on en attende encore davan­tage de lui.

Sur cette situa­tion, Giavonni a encore très clair auprès de nos confrères de l’Equipe.

« Il va falloir conti­nuer à faire un travail mental là‐dessus ? Je viens de gagner un ATP 500. Peut‐être que certaines personnes auront d’autres attentes pour moi. Moi, j’ai toujours les miennes, j’ai toujours mes objec­tifs avec Manu. On s’en fiche un peu de ce que pensent les gens. Il y aura encore des hauts et des bas »