Comme d’autres, Lorenzo Sonego prépare sa saison 2021 à la Rafa Nadal Academy, à Majorque. Tout se passe pour le mieux mais l’Italien n’a pas encore eu la chance d’échanger quelques balles avec le maître des lieux, Rafael Nadal. L’entraîneur de Lorenzo, Gipo Arbino, a révélé à Ubitennis que Rafa avait ressenti quelques douleurs ces derniers jours.

« Rafa a eu quelques problèmes physiques ces derniers jours mais je pense que demain (jeudi) ou vendredi Lorenzo pourrait aussi s’entraîner avec lui ». Espérons que ce ne soit rien de grave.

En revanche, le clan italien a trouvé d’autres partenaires d’entraînement de très grande qualité à la Rafa Nadal Academy.

« Le matin avec le Finlandais Ruusuvuori, l’un des talents émergents du circuit et déjà top 100. L’après-midi avec Felix Auger-Aliassime, prédestiné à entrer dans le top dix. Une expérience enrichissante rendue encore plus noble par la présence et le dialogue constant avec Toni Nadal. Des conditions idéales, avec 20 degrés de température », s’est réjoui le coach.