A 29 ans, quelques semaines après sa première finale sur le circuit (à San Diego, défaite contre Brandon Nakashima), Marcos Giron veut passer un cap. Cette année, il n’a pas fait mieux qu’un 2e tour en Grand Chelem, à Wimbledon. Son meilleur résultat depuis le début de sa carrière en Majeur reste un 3e tour. Au cours d’une inter­view accordée à Tennis.com, l’Américain, actuel­le­ment 62e mondial, a exprimé sa volonté de grimper au clas­se­ment pour s’éviter des premiers tours trop périlleux.

« Mon objectif à l’heure actuelle est d’être tête de série dans les tour­nois du Grand Chelem, car le succès engendre le succès. Cette année, à l’Open d’Australie, j’ai joué contre Rafa Nadal au premier tour, puis il a remporté le tournoi. Et à l’US Open, j’ai perdu contre Frances Tiafoe au premier tour puis nous l’avons vu atteindre les demi‐finales. Plus je suis haut dans le clas­se­ment, plus j’ai de chances d’éviter un joueur de premier plan au premier tour. Ils sont tous bons, mais avoir un rang infé­rieur rend les choses beau­coup plus difficiles. »