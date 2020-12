Auteur d’une très belle fin de saison 2020 (quart de finaliste à Anvers et huitième à Paris) après deux années de galère à cause d’une hanche capricieuse, l’Américain Marcos Giron (73e) est revenu pour Tennis.com sur la prochaine saison qu’il attend avec impatience et un peu d’inquiétude.

« C’est la merde de ne pas savoir exactement ce qui va se passer pour l’Open d’Australie et pour le calendrier de la saison 2021. J’essaie de profiter de mon temps à la maison et de rester préparé. Je suis sorti de l’arrêt des compétitions très renforcé et je pense que j’ai le moyen de trouver cet équilibre entre le travail physique, tactique et le repos », a réagi Giron qui résume en quelques mots le sentiment général vis-à-vis de ce qui attend les joueurs à partir de janvier.