Assez rare dans les médias, Tony Godsick, le célèbre agent de Roger Federer, s’est confié à Tennis.com. Un entretien où il revient en grande partie sur le match exhibition organisé au Cap en Afrique du Sud en février dernier avec Rafael Nadal. Une rencontre qui s’est déroulée devant plus de 51 954 personnes, établissant ainsi un record du monde.

Tony Godsick, qui est aussi directeur de TEAM8 et de la Laver Cup, s’est également confié sur les raisons qui poussent le Bâlois à jouer encore au plus haut niveau : « Il y a des joueurs qui sortent sur le terrain avec des écouteurs. Avec Roger, vous ne le verrez jamais faire ça parce qu’il veut entendre le public. C’est l’une des choses qui l’incitent à continuer à jouer, la clameur et la réaction du public. Je crois qu’il a une bibliothèque dans son esprit où il classe ces moments et sensations. Celui permettra non seulement d’avoir des souvenirs incroyables pour plus tard, mais aussi de repousser les limites quant à la durée de sa présence sur le circuit. C’est la motivation dont il a besoin, les plus grandes arènes et les plus grandes foules. »