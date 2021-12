David Goffin a vécu une saison galère, malgré un titre de conso­la­tion à Montpellier.

D’abord gêné long­temps par un genou, il s’est tordu très sévè­re­ment la cheville à Halle pour son entrée en lice sur gazon. La suite a été un cauchemar.

Dans le top 15 au début de la saison, il termine l’année à la 39e place du clas­se­ment ATP. Pour la RTBF, le Belge fait quelques confes­sions sur cette période très diffi­cile qu’il vient de traverser.

« Parfois même quand ça se passe bien c’est compliqué au niveau de la program­ma­tion ou du main­tien du niveau. Mais là en termes de résul­tats, de gestion de la bles­sure puis essayer de revenir le plus vite possible pour certains Grands Chelems, ce n’était pas facile. C’est surtout qu’on était plus concentré sur l’aspect médical que vrai­ment le tennis et dans ce cas‐là ça devient diffi­cile et c’est vrai qu’à la fin de la saison j’en avais marre et il fallait vrai­ment couper », a avoué l’an­cien numéro 7 mondial.