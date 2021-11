David Goffin s’est confié chez nos confrères de la RTBF pour faire le point sur sa « conva­les­cence » et sur la saison à venir.

On y apprend que le Belge est très motivé, qu’il a pris du temps pour revenir physi­que­ment, et se fixer à nouveau de gros objec­tifs, le tout avec les conseils d’un certain David Ferrer.

« Je suis parti dix jours à Valence il y a deux semaines, et je vais y retourner pendant dix jours. Quand j’y suis, je m’entraîne avec les Espagnols, Roberto Bautista‐Agut, Carlos Taberner, Pablo Andujar. Et avec David Ferrer, qui m’a donné quelques conseils. C’est en partie pour le voir, et pour l’écouter, que je suis parti là‐bas. C’est quelqu’un que j’apprécie. Il est gentil et humble. Et il tape encore très bien, même s’il a arrêté sa carrière il y a deux ans » a expliqué le Belge.

Plus tard, il annonce clai­re­ment la couleur sur la suite de sa carrière : « Si j’ai pris tout mon temps pour récu­pérer, c’est pour me relancer et encore jouer quatre ou cinq ans. Je ne sais pas, on verra bien, mais c’est l’objectif, en tout cas. On y va étape par étape, saison par saison, mais il est clair que tout le travail que je fais, la réédu­ca­tion du genou, le renfor­ce­ment, ce n’est pas pour six mois. C’est pour pouvoir encore jouer plusieurs années »

Aujourd’hui David Goffin est 39ème mondial, il a réalisé une saison 2021 indigne de son talent avec 14 victoires pour 15 défaites.