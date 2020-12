Après une année 2020 assez maussade, David Goffin a pour objectif de retrouver du rythme avant le début de l’Open d’Australie le 8 février prochain. Avec son nouvel entraîneur Germain Guigounon, le Belge a décidé de prendre part au tournoi turc d’Antalya à partir du 5 janvier avant de s’envoler pour l’Australie (entre le 15 et le 17 janvier) et une quarantaine de deux semaines où il s’entraînera avec l’Italien Matteo Berrettini puis avec Edmund et Khachanov lors de la deuxième semaine « d’isolement ».

