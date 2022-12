Depuis la Normandie où il a été battu en demi‐finale de l’Open de Caen par Roberto Bautista Agut, David Goffin a encensé Novak Djokovic qu’il consi­dère toujours comme le meilleur joueur du monde.

« C’est de loin le numéro 1 pour le moment, même s’il ne l’est pas sur le papier. Il ne peut pas tout gagner non plus. On voit que parfois même quand il joue bien, il y a des petites surprises comme face à Rune. Sur une saison complète, il ne perd pas beau­coup… Medvedev, Zverev, Tsitsipas… et les jeunes qui arrivent comme Sinner ou Alcaraz, c’est un beau cock­tail ! », a déclaré le Belge au micro de Tennis Actu.