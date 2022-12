Récemment inter­rogé par nos confrères de Tennis Actu en marge de l’Open de Caen, David Goffin a bien voulu évoquer l’as­cen­sion d’Holger Rune, vain­queur du Masters 1000 de Paris en novembre dernier après un magni­fique duel face Novak Djokovic en finale. Et pour David, le Danois semble programmé pour la victoire.

« Holger est déjà Top 10. Il ne lui reste plus beau­coup de places à aller cher­cher. Il est solide. Il vit tennis, il mange tennis, il dort tennis. On voit qu’il est déter­miné et qu’il ne fera pas autre chose que d’es­sayer d’aller plus haut. Il est fort, jeune, costaud. On le voit à ses cuisses, des cuisses que je n’aurai jamais même si je fais 10 ans de muscu. Il est puis­sant, il bouge bien, il n’a pas beau­coup de faiblesses. Devant lui il y a quand même du costaud et les autres ne se lais­se­ront pas faire. Je le vois bien rester dans le Top 10, ça va être une année de confir­ma­tion pour lui et c’est jamais facile. Il faut déjà qu’il gagne un Grand Chelem. Je sais pas, il a gagné Bercy en indoor et en même temps il a bien joué sur terre en gagnant un titre et à Roland il a été bon. Honnêtement je ne sais pas, il peut jouer partout. A Wimbledon il n’a pas d’ex­pé­rience mais il est capable de gagner un des trois autres tour­nois du Grand Chelem. »