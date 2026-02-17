Alors qu’il revient la compé­ti­tion au chal­lenger de Lille, David Goffin, 35 ans, 122ème à l’ATP se met en mode Stan The Man. Interrogé par nos confrères belges du Soir, il évoque pas encore clai­re­ment la date offi­cielle de sa retraite tout en y pensant quand même un peu.

« Le but premier était d’aller en Australie mais c’était trop tôt. J’espère pouvoir enchaîner les matches pour retrouver les plus gros tour­nois du monde et y faire de belles choses. Il n’y a pas que les Grands Chelems dans la saison, mais aussi certains tour­nois qui me tiennent à cœur ou les Masters 1000. Participer aux Grands Chelems restera l’objectif. Je n’ai pris aucune déci­sion concer­nant ma retraite, mais c’est certain que je vois plus à court terme qu’à 25 ans », confie‐t‐il à ce propos. Je vois étape par étape, saison après saison. Je ferai le bilan à la fin de la saison au niveau physique, tennis­tique et de ma moti­va­tion. Là, je suis content de revenir et j’ai encore de l’ambition car je pense pouvoir revenir à un bon niveau »