Au cours d’un récent entre­tien avec la RTBF, David Goffin s’est montré assez ambi­tieux concer­nant la suite de sa carrière. Absent des courts depuis le 31 août dernier, le Belge avait annoncé dans la foulée stopper sa saison afin de soigner son genoux pour repartir sur de bases saines en 2022. Et après une bonne récu­pé­ra­tion, David se sent prêt.

« Si j’ai pris tout mon temps pour récu­pérer, c’est pour me relancer et encore jouer quatre ou cinq ans. Je ne sais pas, on verra bien, mais c’est l’objectif, en tout cas. On y va étape par étape, saison par saison, mais il est clair que tout le travail que je fais, la réédu­ca­tion du genou, le renfor­ce­ment, ce n’est pas pour six mois. C’est pour pouvoir encore jouer plusieurs années. Et puis, l’objectif sera de retrouver mon meilleur niveau. De jouer avec de la spon­ta­néité et de la légè­reté. Et ensuite de remonter au clas­se­ment, et d’encore réussir de belles choses sur le circuit. »