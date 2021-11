Fernando Gonzalez a été invité par Tennis 365 à donner son avis sur le fameux débat du GOAT (le plus grand joueur de tous les temps).

L’ancien 5e joueur mondial recon­naît que Novak Djokovic a les chiffres pour lui, mais il préfère quand même Roger Federer : « Novak bat tous les records et il semble qu’il conti­nuera à le faire pendant un certain nombre d’an­nées. Mais pour moi, je ne dis pas que ce gars a le plus de titres dont il est le meilleur. Vous pouvez choisir qui est votre préféré pour la façon dont les trois gars jouent. Je préfère Roger pour son revers à une main, son service, sa volée et son style », a avoué le Chilien, qui a ensuite eu bien du mal à tran­cher entre Novak Djokovic et Rafael Nadal.

« Quand vous regardez Novak, il rate jamais une balle et Rafa court partout avec des douleurs dans tout le corps, il est donc diffi­cile de dire qui est le plus grand. »

Comme le dit juste­ment F ernando Gonzalez, chacun peut choisir son propre GOAT.