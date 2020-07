Ancien cinquième joueur mondial, Fernando Gonzalez était l’invité d’une émission de CDF Noticias dans son pays. Le Chilien a abordé les différents sujets qui font l’actualité du tennis et notamment le traitement réservé à Novak Djokovic suite à l’Adria Tour. Le natif de Santiago a pris la défense du numéro 1 mondial : « Je suis un peu gêné qu’on soit si dur avec Novak. Il doit être clairement conscient qu’il a fait une erreur, mais il a tout fait dans le cadre de la loi car ces choses pouvaient être faites en Serbie. Toutes les critiques sont dirigées vers Djokovic et il n’était pas le seul. Il y avait beaucoup de personnes dans l’organisation, qui sont venues voir les matchs et des joueurs qui ont participé à l’événement. Ne viser que Novak ne me semble pas juste, il est peut-être le responsable, mais ce n’est pas le moment de l’attaquer. Il est temps d’apprendre pour ne pas refaire les mêmes erreurs. »