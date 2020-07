Seulement 160ème en 2016, le plus haut classement de sa carrière, le cri du coeur du joueur chilien Gonzalo Lama peut être mal interprété.

S’exprimant pour le compte de Match Tennis, le joueur chilien se lâche alors même qu’il sait sûrement qu’il ne sera pas entendu vu sa position actuelle sur le circuit.

C’est d’ailleurs peut être pour cela qu’il est aussi dur avec le Big 3.

« Pour moi Federer, Nadal et Djokovic ne sont pas des idoles. Ils n’ont jamais rien fait pour le « prize money » des joueurs du fond du classement. Ce sont des super joueurs, des cracks, mais je ne les vois pas faire quoi que ce soit pour « nous ». Ils ne connaissent pas la réalité du tennis, celle que nous vivons quotidiennement. Nous ne demandons pas le luxe mais seulement ce qui est nécessaire pour faire une carrière. S’il n’y avait pas autant de joueurs, il n’y aurait pas de top 100, c’est évident. Si les profits ne sont que pour eux, alors il faut créer un circuit entre les joueurs de tennis de ce classement, ce sera beaucoup plus simple. D’ailleurs, il me semble vraiment injuste que le conseil des joueurs soit composé des numéros 1 et 2 mondiaux car ils ne savent pas à quoi ressemble le vrai tennis. Ils ne comprennent pas ce que vivent les autres. Ils sont juste dans une bulle »