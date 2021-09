Comme le rapporte le site TennisUpdate, Goran Bubanj, ancien capi­taine de l’Equipe de Coupe Davis de la Serbie estime que Novak Djokovic a commis une très grosse erreur en n’al­lé­geant pas son calendrier.

Selon lui, le numéro 1 mondial aurait du faire l’im­passe sur Tokyo : « Le prin­cipal dilemme pour Novak Djokovic cette année était de savoir s’il aller ou non parti­ciper aux Jeux olym­piques de Tokyo. De toute évidence, il est facile de parler main­te­nant, mais certaines choses doivent être dites. Participer aux Jeux a été une grosse erreur. Il a perdu une chance de se reposer et donc de se préparer pour l’US Open, qui était de loin le tournoi le plus impor­tant de sa carrière. Certes, je suis persuadé qu’il gagnera plus de tour­nois du Grand Chelem que n’im­porte qui, mais je doute qu’il puisse à nouveau avoir le chance de gagner les 4 la même année »