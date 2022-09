Le père de Novak, Srdjan Djokovic, éton­nam­ment silen­cieux depuis quelques temps, l’oncle prend le relais avec une décla­ra­tion forte à The Pavlovic Today. Pour lui, son neveu ne prendra pas sa retraite avant ses 40 ans !

« Cette année n’a pas été facile pour Novak, mais il continue d’aller de l’avant. Je suis sûr qu’a­près tout ce qu’il a enduré, il en sortira plus fort. Novak sait qui il est et sait ce qu’il veut. L’épreuve qu’il a traversée cette année en Australie n’a fait que prolonger sa carrière. Au lieu de peut‐être se retirer du tennis dans trois ou quatre ans, il le fera dans cinq ou six ans. Il repose son corps », a assuré Goran Djokovic.

Une révé­la­tion qui devrait réjouir tous les fans du Serbe et même de tennis en général !