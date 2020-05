Dans son entretien très riche donné au site serbe Sportklub, Goran Ivanisevic a été interrogé sur la période quand il était joueur où il a côtoyé des légendes de ce sport. Evidemment, il le confirme les choses ont bien changé : « C’était différent parce que les équipes n’étaient pas aussi grandes qu’aujourd’hui. Seul Boris Becker avait déjà adopté cette stratégie. Il se déplaçait avec son physiothérapie, son kiné, les autres ne le faisaient pas systématiquement. Celui qui m’a vraiment marqué c’était Andrz Agassi qui était un vrai personnage alors que Pete Sampras ne m’a jamais renvoyé quelque chose. Le respect existait dans les vestiaires, et on communiquait beaucoup. Cela c’est terminé, maintenant c’est chacun avec son team. plus de joueurs se parlaient, maintenant tout le monde fait face à son équipe. Je me souvient aussi d’Ivan Lendl car il aimait vraiment taquiner tout le monde alors même qu’il ne fallait surtout pas le faire avec lui-même. Il y avait aussi beaucoup de raquettes cassée dans les vestiaires, peut-être plus que maintenant. »