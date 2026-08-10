Entraîneur de Novak Djokovic entre 2019 et 2024, Goran Ivanisevic en a dit un peu plus sur la personnalité du Serbe lors d’une interview accordée au média 24 Sata.
Le vainqueur de Wimbledon 2001 a notamment insisté sur la générosité et la bienveillance de son ancien joueur.
« On se fait une idée de lui en fonction de ce qu’on voit sur le court, et c’est une erreur. C’est un grand farceur et quelqu’un qui veut aider. Il a fondé une association de tennis, des fondations, il aide tout le monde, absolument tout le monde. Il a toujours du temps et des conseils pour chacun. Je me suis plaint plusieurs fois parce qu’il passait une demi‐heure avant un match à discuter avec tout le monde, mais c’est sa nature. Son documentaire va bientôt sortir, et j’ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner… », a souligné l’actuel coach d’Arthur Fils.
Publié le lundi 10 août 2026 à 18:16