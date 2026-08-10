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Goran Ivanisevic, ancien coach de Novak Djokovic : « Je me suis plaint plusieurs fois parce qu’il passait une demi‐heure avant un match à discuter avec tout le monde, mais c’est sa nature »

Par
Baptiste Mulatier
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Entraîneur de Novak Djokovic entre 2019 et 2024, Goran Ivanisevic en a dit un peu plus sur la person­na­lité du Serbe lors d’une inter­view accordée au média 24 Sata.

Le vain­queur de Wimbledon 2001 a notam­ment insisté sur la géné­ro­sité et la bien­veillance de son ancien joueur.

« On se fait une idée de lui en fonc­tion de ce qu’on voit sur le court, et c’est une erreur. C’est un grand farceur et quel­qu’un qui veut aider. Il a fondé une asso­cia­tion de tennis, des fonda­tions, il aide tout le monde, abso­lu­ment tout le monde. Il a toujours du temps et des conseils pour chacun. Je me suis plaint plusieurs fois parce qu’il passait une demi‐heure avant un match à discuter avec tout le monde, mais c’est sa nature. Son docu­men­taire va bientôt sortir, et j’ai vrai­ment hâte de voir ce que ça va donner… », a souligné l’ac­tuel coach d’Arthur Fils. 

Publié le lundi 10 août 2026 à 18:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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