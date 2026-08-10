Entraîneur de Novak Djokovic entre 2019 et 2024, Goran Ivanisevic en a dit un peu plus sur la person­na­lité du Serbe lors d’une inter­view accordée au média 24 Sata.

Le vain­queur de Wimbledon 2001 a notam­ment insisté sur la géné­ro­sité et la bien­veillance de son ancien joueur.

« On se fait une idée de lui en fonc­tion de ce qu’on voit sur le court, et c’est une erreur. C’est un grand farceur et quel­qu’un qui veut aider. Il a fondé une asso­cia­tion de tennis, des fonda­tions, il aide tout le monde, abso­lu­ment tout le monde. Il a toujours du temps et des conseils pour chacun. Je me suis plaint plusieurs fois parce qu’il passait une demi‐heure avant un match à discuter avec tout le monde, mais c’est sa nature. Son docu­men­taire va bientôt sortir, et j’ai vrai­ment hâte de voir ce que ça va donner… », a souligné l’ac­tuel coach d’Arthur Fils.