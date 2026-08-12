Goran Ivanisevic était un joueur fantas­tique, vain­queur de Wimbledon en 2001, avant de devenir l’un des entraî­neurs les plus réputés du circuit.

Après avoir notam­ment connu une immense réus­site aux côtés de Novak Djokovic, le Croate entraîne désor­mais le numéro un fran­çais, Arthur Fils.

Interrogé par le média 24sata, Ivanisevic s’est confié sur le légen­daire Big Three, souli­gnant que chacun de ses membres possé­dait des qualités bien parti­cu­lières. Concernant Rafael Nadal, il retient avant tout son incroyable comba­ti­vité : cette capa­cité à ne jamais rien lâcher et à se battre sur chaque point, quelles que soient les circonstances.

Muy inter­esantes decla­ra­ciones de Goran Ivanisevic sobre el Big 3 :



🗣 « Novak es uno de los mejores atletas de la historia y posi­ble­mente el mejor tenista ».



🗣 « Federer juega con una belleza exqui­sita y es un placer verlo jugar incluso cuando juega mal ».



🗣 « Nadal siempre lo da… pic.twitter.com/16uTcifKeq — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 11, 2026

« Nadal donne toujours tout et c’est à lui que je confie­rais un match si ma vie en dépen­dait » a déclaré Ivanisevic.