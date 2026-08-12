Goran Ivanisevic était un joueur fantastique, vainqueur de Wimbledon en 2001, avant de devenir l’un des entraîneurs les plus réputés du circuit.
Après avoir notamment connu une immense réussite aux côtés de Novak Djokovic, le Croate entraîne désormais le numéro un français, Arthur Fils.
Interrogé par le média 24sata, Ivanisevic s’est confié sur le légendaire Big Three, soulignant que chacun de ses membres possédait des qualités bien particulières. Concernant Rafael Nadal, il retient avant tout son incroyable combativité : cette capacité à ne jamais rien lâcher et à se battre sur chaque point, quelles que soient les circonstances.
« Nadal donne toujours tout et c’est à lui que je confierais un match si ma vie en dépendait » a déclaré Ivanisevic.
Publié le mercredi 12 août 2026 à 08:01