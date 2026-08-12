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Goran Ivanisevic choisit pour survivre entre Federer, Nadal et Djokovic : « Il donne toujours tout et c’est à lui que je confie­rais un match si ma vie en dépendait »

Par
Antoine Touchard
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Goran Ivanisevic était un joueur fantas­tique, vain­queur de Wimbledon en 2001, avant de devenir l’un des entraî­neurs les plus réputés du circuit. 

Après avoir notam­ment connu une immense réus­site aux côtés de Novak Djokovic, le Croate entraîne désor­mais le numéro un fran­çais, Arthur Fils.

Interrogé par le média 24sata, Ivanisevic s’est confié sur le légen­daire Big Three, souli­gnant que chacun de ses membres possé­dait des qualités bien parti­cu­lières. Concernant Rafael Nadal, il retient avant tout son incroyable comba­ti­vité : cette capa­cité à ne jamais rien lâcher et à se battre sur chaque point, quelles que soient les circonstances.

« Nadal donne toujours tout et c’est à lui que je confie­rais un match si ma vie en dépen­dait » a déclaré Ivanisevic. 

Publié le mercredi 12 août 2026 à 08:01

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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