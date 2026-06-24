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Goran Ivanisevic, coach d’Arthur Fils : « Ça fait plus d’un an qu’il n’a pas joué en Grand Chelem donc ça va être diffé­rent. Ça dépendra du tirage »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il était impres­sion­nant depuis son retour en février de sa grave bles­sure au dos, Arthur Fils avait encore été coupé dans son élan à Rome. Et si une douleur à la hanche avait été évoquée, la nature exacte de ce nouveau pépin physique n’avait jamais été communiqué.

Après avoir manqué Roland‐Garros, s‑Hertogenbosch et Halle, le numéro 1 fran­çais devrait faire son Wimbledon (29 juin au 12 juillet). 

Tombeur de Jakub Mensik mardi lors d’un match d’ex­hi­bi­tion à Londres, le 23e joueur mondial est sorti du silence, tout comme son conseiller de luxe, Goran Ivanisevic, dont les propos sont relayés par L’Equipe.

« Son meilleur résultat en Grand Chelem, il l’a eu à Wimbledon. C’est le seul où il a déjà été en deuxième semaine (un huitième de finale en 2024). Je pense qu’il peut bien jouer sur herbe, il bouge très bien sur cette surface. Ça dépendra du tirage. Ça fait plus d’un an qu’il n’a pas joué en Grand Chelem donc ça va être diffé­rent, mais je pense qu’il peut faire de bonnes choses. »

Publié le mercredi 24 juin 2026 à 12:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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