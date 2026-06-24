Alors qu’il était impres­sion­nant depuis son retour en février de sa grave bles­sure au dos, Arthur Fils avait encore été coupé dans son élan à Rome. Et si une douleur à la hanche avait été évoquée, la nature exacte de ce nouveau pépin physique n’avait jamais été communiqué.

Après avoir manqué Roland‐Garros, s‑Hertogenbosch et Halle, le numéro 1 fran­çais devrait faire son Wimbledon (29 juin au 12 juillet).

Tombeur de Jakub Mensik mardi lors d’un match d’ex­hi­bi­tion à Londres, le 23e joueur mondial est sorti du silence, tout comme son conseiller de luxe, Goran Ivanisevic, dont les propos sont relayés par L’Equipe.

« Son meilleur résultat en Grand Chelem, il l’a eu à Wimbledon. C’est le seul où il a déjà été en deuxième semaine (un huitième de finale en 2024). Je pense qu’il peut bien jouer sur herbe, il bouge très bien sur cette surface. Ça dépendra du tirage. Ça fait plus d’un an qu’il n’a pas joué en Grand Chelem donc ça va être diffé­rent, mais je pense qu’il peut faire de bonnes choses. »