Lors d’une inter­view accordée au média croate Jutarnji, dans laquelle il a évoqué la possi­bi­lité que Novak Djokovic pour­suive sa carrière jusqu’aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, Goran Ivanisevic a égale­ment évoqué sa colla­bo­ra­tion avec le numéro 1 fran­çais, Arthur Fils (23e mondial).

« Je suis ravi, c’est exac­te­ment le type de joueur avec lequel je voulais travailler. Il est jeune, il a un talent immense, un jeu plai­sant, il est beau et puis­sant. C’est dommage qu’au moment où il était au sommet de sa forme, il ait eu des problèmes de bles­sures. Nous avons trouvé les bonnes personnes pour le soigner. Il a joué Wimbledon, ça aurait pu être mieux, mais c’était formi­dable qu’il ait pu jouer. Je pense qu’il est capable d’in­té­grer le Top 10 d’ici la fin de l’année, et c’est sans aucun doute un joueur du Top 5. Il lui suffit simple­ment de rester en bonne santé. »