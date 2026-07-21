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Goran Ivanisevic, coach d’Arthur Fils : « C’est exac­te­ment le type de joueur avec lequel je voulais travailler »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors d’une inter­view accordée au média croate Jutarnji, dans laquelle il a évoqué la possi­bi­lité que Novak Djokovic pour­suive sa carrière jusqu’aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, Goran Ivanisevic a égale­ment évoqué sa colla­bo­ra­tion avec le numéro 1 fran­çais, Arthur Fils (23e mondial). 

« Je suis ravi, c’est exac­te­ment le type de joueur avec lequel je voulais travailler. Il est jeune, il a un talent immense, un jeu plai­sant, il est beau et puis­sant. C’est dommage qu’au moment où il était au sommet de sa forme, il ait eu des problèmes de bles­sures. Nous avons trouvé les bonnes personnes pour le soigner. Il a joué Wimbledon, ça aurait pu être mieux, mais c’était formi­dable qu’il ait pu jouer. Je pense qu’il est capable d’in­té­grer le Top 10 d’ici la fin de l’année, et c’est sans aucun doute un joueur du Top 5. Il lui suffit simple­ment de rester en bonne santé. »

Publié le mardi 21 juillet 2026 à 09:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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