Lors d’une interview accordée au média croate Jutarnji, dans laquelle il a évoqué la possibilité que Novak Djokovic poursuive sa carrière jusqu’aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, Goran Ivanisevic a également évoqué sa collaboration avec le numéro 1 français, Arthur Fils (23e mondial).
« Je suis ravi, c’est exactement le type de joueur avec lequel je voulais travailler. Il est jeune, il a un talent immense, un jeu plaisant, il est beau et puissant. C’est dommage qu’au moment où il était au sommet de sa forme, il ait eu des problèmes de blessures. Nous avons trouvé les bonnes personnes pour le soigner. Il a joué Wimbledon, ça aurait pu être mieux, mais c’était formidable qu’il ait pu jouer. Je pense qu’il est capable d’intégrer le Top 10 d’ici la fin de l’année, et c’est sans aucun doute un joueur du Top 5. Il lui suffit simplement de rester en bonne santé. »
Publié le mardi 21 juillet 2026 à 09:28