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Goran Ivanisevic, coach d’Arthur Fils : « Si je n’avais pas entraîné Novak Djokovic, j’au­rais peut‐être répondu ‘non’ à cette question »

Par
Baptiste Mulatier
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Coach de Novak Djokovic entre 2019 et 2024, Goran Ivanisevic co‐entraîne aujourd’hui Arthur Fils aux côtés de son compa­triote croate, Ivan Cinkus. 

Lors d’une inter­view accordée au média serbe Sportklub, le vain­queur de Wimbledon 2001 a abordé de nombreux sujets et notam­ment répondu à la grande ques­tion que tout le monde se pose dans le monde du tennis : Djokovic peut‐il remporter un 25e titre du Grand Chelem ?

« Si je n’avais entraîné Novak, j’au­rais peut‐être répondu non. Le connais­sant et l’ayant observé pendant cinq ans, les mots ‘je ne peux pas’ et ‘impos­sible’ ne font pas partie de son voca­bu­laire. Bien sûr que c’est possible. Quand je pense à la finale de l’Open Australie, il était là. S’il est prêt menta­le­ment et présent, on ne peut jamais l’écarter. »

Publié le samedi 28 mars 2026 à 10:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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