Coach de Novak Djokovic entre 2019 et 2024, Goran Ivanisevic co‐entraîne aujourd’hui Arthur Fils aux côtés de son compatriote croate, Ivan Cinkus.
Lors d’une interview accordée au média serbe Sportklub, le vainqueur de Wimbledon 2001 a abordé de nombreux sujets et notamment répondu à la grande question que tout le monde se pose dans le monde du tennis : Djokovic peut‐il remporter un 25e titre du Grand Chelem ?
« Si je n’avais entraîné Novak, j’aurais peut‐être répondu non. Le connaissant et l’ayant observé pendant cinq ans, les mots ‘je ne peux pas’ et ‘impossible’ ne font pas partie de son vocabulaire. Bien sûr que c’est possible. Quand je pense à la finale de l’Open Australie, il était là. S’il est prêt mentalement et présent, on ne peut jamais l’écarter. »
Publié le samedi 28 mars 2026 à 10:29