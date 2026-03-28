Coach de Novak Djokovic entre 2019 et 2024, Goran Ivanisevic co‐entraîne aujourd’hui Arthur Fils aux côtés de son compa­triote croate, Ivan Cinkus.

Lors d’une inter­view accordée au média serbe Sportklub, le vain­queur de Wimbledon 2001 a abordé de nombreux sujets et notam­ment répondu à la grande ques­tion que tout le monde se pose dans le monde du tennis : Djokovic peut‐il remporter un 25e titre du Grand Chelem ?

« Si je n’avais entraîné Novak, j’au­rais peut‐être répondu non. Le connais­sant et l’ayant observé pendant cinq ans, les mots ‘je ne peux pas’ et ‘impos­sible’ ne font pas partie de son voca­bu­laire. Bien sûr que c’est possible. Quand je pense à la finale de l’Open Australie, il était là. S’il est prêt menta­le­ment et présent, on ne peut jamais l’écarter. »