Au cours d’une inter­view accordée à nos confrères serbes de Sportske Novosti en marge du tournoi de Umag, disputé en Croatie, Goran Ivanisevic, après être revenu sur les moments de tension avec Djokovic pendant les matchs, a égale­ment évoqué la prochaine grosse échéance à venir, à savoir l’US Open.

Et pour l’en­traî­neur croate, mis à part son joueur, il n’en voit qu’un seul autre capable de riva­liser avec le tenant du titre, Carlos Alcaraz.

« Alcaraz est une histoire à lui seul, et Sinner est le seul qui peut l’in­quiéter à l’US Open, avec Novak. Le jeu que déve­loppe Sinner ne corres­pond pas à Alcaraz et ils ont eu des matchs très inté­res­sants jusqu’à présent. De plus, si Medvedev est dans un grand jour, il peut tirer son épingle du jeu car c’est un joueur phéno­ménal pour moi. Novak demeure le seul « dino­saure » parmi les plus vieux, les autres joueurs dange­reux sont tous des jeunes. C’est une séquence normale, mais les anciens n’ont pas encore dit leur dernier mot. »