Grand absent du Masters 1000 d’Indian Wells qui a débuté cette nuit en raison de son statut de « non‐vacciné contre le Covid », Novak Djokovic garde malgré tout un espoir d’ob­tenir une exemp­tion pour parti­ciper au Masters 1000 de Miami prévu du 22 mars au 2 avril.

C’est en tout cas ce qu’a déclaré son entraî­neur, Goran Ivanisevic, lors d’une inter­view accordée à Tennis Majors.

« Nous n’avons pas renoncé à Miami. Il veut jouer et j’ado­re­rais qu’ils l’y auto­risent – ce serait formi­dable pour lui et pour le tennis. Si ce n’est pas le cas, ce n’est pas la fin du monde, il n’a pas joué l’année dernière non plus. Le plus impor­tant, c’est que nous le sachions rapi­de­ment, afin que nous puis­sions établir un plan », a dans un premier temps lâché le coach croate avant de s’in­ter­roger sur la perti­nence du choix de se rendre en Floride. « En ce qui concerne la prépa­ra­tion de la saison euro­péenne sur terre battue, je ne suis pas sûr que jouer à Miami soit la meilleure solu­tion. Cela dépend de Novak – dans le passé, il a triomphé à Monte Carlo après avoir joué à Indian Wells et à Miami. S’il est prêt menta­le­ment et dans son mode de combat, comme il l’était en Australie, alors tout est possible. »