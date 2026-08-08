Référence du coaching sur le circuit, après une belle aven­ture avec Novak Djokovic (2019−2024), Goran Ivanisevic a vu son image écornée, avec des aven­tures qui ont tourné court, en compa­gnie d’Elena Rybakina (de novembre 2024 à janvier 2025) et de Stefanos Tsitsipas (2025).

Des parte­na­riats morts dans l’œuf qui n’ont pas eu raison de sa crédi­bi­lité dans la petite balle jaune. Depuis février dernier, le Croate prodigue sa méthode auprès d’Arthur Fils.

Dans un entre­tien accordé à 24 Sata, le cham­pion de Wimbledon 2001 est revenu sur le tempé­ra­ment volca­nique du Djoker sur les courts. L’ancien numéro deux mondial estime qu’il s’agis­sait avant tout d’un moyen d’éva­cuer la pres­sion, plus que d’une volonté d’in­vec­tiver son clan.

« Ce qui le distingue des autres joueurs de haut niveau, c’est sa force mentale. C’est un cas à part, un génie qu’on ne peut même pas essayer de comprendre, car on s’y perdrait. Il m’a litté­ra­le­ment dit, au début de notre colla­bo­ra­tion, que quiconque ne parve­nait pas à saisir sa folie ne pouvait pas travailler avec lui. Cette commu­ni­ca­tion avec lui, surtout pendant les matchs, semble très chao­tique, mais c’est sa façon de se défouler. Je ne comprends pas la moitié de ce qu’il me crie sur un court aussi grand ; je ne l’entends pas du tout, mais il se libère simple­ment de tout ce qu’il a en lui. Ce n’est pas facile d’atteindre le sommet, et c’est encore plus diffi­cile d’y rester aussi longtemps ».