Lors d’une inter­view accordée au média croate Jutarnji, en marge de l’ATP 250 d’Umag, Goran Ivanisevic a évoqué la possi­bi­lité que Novak Djokovic pour­suive sa carrière jusqu’aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028.

« Il dit qu’il jouera jusqu’aux Jeux de Los Angeles, et c’est dans deux ans. Honnêtement, le connais­sant, il est capable d’y arriver avec le programme qu’il a, grâce à son incroyable force mentale. C’est possible. Au final, il est aujourd’hui juste derrière Sinner, Alcaraz et Zverev ; on pour­rait même dire que ces quatre‐là sont d’un niveau supé­rieur à tous les autres, alors pour­quoi pas ? », a déclaré l’ac­tuel coach d’Arthur Arthur Fils, qui a entraîné le Serbe entre 2019 et 2024.