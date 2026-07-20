Accueil ATP

Goran Ivanisevic, ex‐coach de Djokovic : « Novak est capable de pour­suivre sa carrière jusqu’à cet événement »

Par
Baptiste Mulatier
-
102

Lors d’une inter­view accordée au média croate Jutarnji, en marge de l’ATP 250 d’Umag, Goran Ivanisevic a évoqué la possi­bi­lité que Novak Djokovic pour­suive sa carrière jusqu’aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. 

« Il dit qu’il jouera jusqu’aux Jeux de Los Angeles, et c’est dans deux ans. Honnêtement, le connais­sant, il est capable d’y arriver avec le programme qu’il a, grâce à son incroyable force mentale. C’est possible. Au final, il est aujourd’hui juste derrière Sinner, Alcaraz et Zverev ; on pour­rait même dire que ces quatre‐là sont d’un niveau supé­rieur à tous les autres, alors pour­quoi pas ? », a déclaré l’ac­tuel coach d’Arthur Arthur Fils, qui a entraîné le Serbe entre 2019 et 2024. 

Publié le lundi 20 juillet 2026 à 12:40

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥