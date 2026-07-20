Lors d’une interview accordée au média croate Jutarnji, en marge de l’ATP 250 d’Umag, Goran Ivanisevic a évoqué la possibilité que Novak Djokovic poursuive sa carrière jusqu’aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028.
« Il dit qu’il jouera jusqu’aux Jeux de Los Angeles, et c’est dans deux ans. Honnêtement, le connaissant, il est capable d’y arriver avec le programme qu’il a, grâce à son incroyable force mentale. C’est possible. Au final, il est aujourd’hui juste derrière Sinner, Alcaraz et Zverev ; on pourrait même dire que ces quatre‐là sont d’un niveau supérieur à tous les autres, alors pourquoi pas ? », a déclaré l’actuel coach d’Arthur Arthur Fils, qui a entraîné le Serbe entre 2019 et 2024.
Publié le lundi 20 juillet 2026 à 12:40